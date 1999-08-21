Никита Каккоев
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 авг. 1999 (21) год
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
61'
61'
61'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Нижний Новгород
7'
7'
7'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Нижний Новгород
68'
68'
68'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
59'
59'
59'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
77'
77'
77'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Нижний Новгород
56'
56'
56'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур