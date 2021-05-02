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Давиде Бираски
№14
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
32'
32'
32'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
84'
84'
84'
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
был в запасе
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Наполи
6 : 0
Дженоа
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур