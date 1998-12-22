Феликс Гетце
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:30
Хоффенхайм
3 : 1
Аугсбург
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Аугсбург
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Аугсбург
0 : 3
Герта
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0
Герта
3
был в запасе