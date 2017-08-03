Лусиано (Невес да Роша)
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 мая 1993 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Габала
1 : 2
Панатинаикос
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Габала
1
Панатинаикос
2
был в запасе