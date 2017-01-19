Стэнли Амузи
№35
Защитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
28 февр. 1996 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:00
Рома
4 : 0
Сампдория
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4
Сампдория
0
был в запасе