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Никита Репин
№34
Вратарь
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1999 (21) год
Рост
192
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
был в запасе
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
был в запасе
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе