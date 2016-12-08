Фернандо Болдрин
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Стяуа
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 февр. 1989 (32) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Вильярреал
2 : 1
Стяуа
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
2
Стяуа
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Стяуа
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
2
Османлыспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Стяуа
1 : 1
Вильярреал
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стяуа
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Османлыспор
2 : 0
Стяуа
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Османлыспор
2
Стяуа
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур