Мурад Мусаев
№13
Защитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
13 июня 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
Габала
0 : 2
Динамо
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Габала
0
Динамо
2
был в запасе