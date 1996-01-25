Алексис Гендуз
№40
Вратарь
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе