Николас Бюрги
№14
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
7 авг. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Рома
3 : 1
Янг Бойз
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рома
3
Янг Бойз
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Янг Бойз
3 : 0
ЦСКА
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
ЦСКА
0
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
1 : 1
Янг Бойз
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЧФР Клуж
1
Янг Бойз
1
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Янг Бойз
1 : 2
Рома
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур