Томас Мартинес
№10
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
7 марта 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
2
Брага
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Брага
1 : 1
Гент
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
1
Гент
1
был в запасе