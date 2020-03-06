Исаак Мбенза
№18
Полузащитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 марта 1996 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
Марсель
2 : 2
Амьен
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2
Амьен
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 28 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе