Фред Фрайдей
№27
Нападающий
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 мая 1995 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд