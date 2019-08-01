Александру Стан
№77
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
7 февр. 1989 (32) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
Стяуа
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд