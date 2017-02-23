Флорин Ловин
№20
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
11 февр. 1982 (39) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала