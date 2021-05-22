Джузеппе Куомо
№21
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 февр. 1998 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
22'
22'
22'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
55'
55'
55'
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
был в запасе