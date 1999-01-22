Доменико Коппола
№99
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Торино
1
был в запасе