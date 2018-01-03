Мануэль Де Лука
№92
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Ювентус
2 : 0
Торино
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
2
Торино
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 19:30
Рома
1 : 2
Торино
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1
Торино
2
был в запасе