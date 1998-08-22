Никита Гойло
№70
Вратарь
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 авг. 1998 (22) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
был в запасе