Адам Джексон
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 мая 1994 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Бернли
1 : 0
Барнсли
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
1
Барнсли
0
был в запасе