Рауно Саппинен
№11
Полузащитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
23 янв. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 79'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 1' - 79' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
12'
12'
12'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
12'
минуты: 1' - 88'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 1' - 88' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур