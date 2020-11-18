Йоонас Тамм
№31
Защитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
2 февр. 1992 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур