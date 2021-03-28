Мартин Райнов
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Болгария
Дата рождения
25 апр. 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 89' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
минуты: 89' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
был в запасе