Божидар Чорбаджийски
№4
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Болгария
Дата рождения
8 авг. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 20:00
Болгария
1 : 0
Чехия
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Болгария
1
Чехия
0
был в запасе