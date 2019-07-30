Костадин Захов
№1
Вратарь
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Команда
Шкендия
Гражданство
Македония
Дата рождения
8 нояб. 1987 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:55
Дюделанж
1 : 1
Шкендия
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Дюделанж
1
Шкендия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд