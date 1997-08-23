Максимилиан Гопель
№33
Защитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
31 авг. 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Северная Македония
5 : 0
Лихтенштейн
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур