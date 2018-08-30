Омер Атцили
№7
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
27 июля 1993 (27) лет
Рост
161
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Сарпсборг 08
52'
30'
52'
30'
52'
30'
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
52'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маккаби
2
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
Сарпсборг 08
3 : 1
Маккаби
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Сарпсборг 08
3
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
2
Пюник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Маккаби
2 : 0
Раднички
77'
80'
77'
80'
77'
80'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Раднички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Маккаби
1 : 0
Ференцварош
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Маккаби
1
Ференцварош
0
был в запасе