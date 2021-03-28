Альбин Гранлунд №2 Защитник Подписаться

Команда Мариехамн

Гражданство Финляндия

Дата рождения 1 сент. 1989 (31) год

Рост 178

Он – правый защитник, но последний раз забивал очень давно – в феврале 2013-го. То есть 8 лет без голов.