Давид Схиртладзе
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
16 марта 1993 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спартак
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
32'
32'
32'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Динамо
3 : 1
Спартак
66'
66'
66'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спартак
1
Динамо
2
был в запасе