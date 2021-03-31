Лаша Парунашвили
№14
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
14 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
был в запасе