Джон МакГинн №7 Полузащитник Подписаться

Команда Астон Вилла

Гражданство Шотландия

Дата рождения 18 окт. 1994 (26) лет

В 2015 году из-за шутки на тренировке выбыл до конца сезона. Получил шестом в бедро от одноклубника Томпсона. «Полный ужас. Это была глупость», – огорчился Томпсон. Макгинн обратился в суд и заодно покинул клуб.