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Джон МакГинн
№7
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
18 окт. 1994 (26) лет
В 2015 году из-за шутки на тренировке выбыл до конца сезона. Получил шестом в бедро от одноклубника Томпсона. «Полный ужас. Это была глупость», – огорчился Томпсон. Макгинн обратился в суд и заодно покинул клуб.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
65'
65'
65'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
90'
90'
90'
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
17'
50'
17'
50'
17'
50'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
17'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
90'
90'
90'
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
79'
79'
79'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
1'
1'
1'
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
1'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
86'
86'
86'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
74'
74'
74'
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
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