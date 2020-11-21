Давид Аршакян
№94
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Армения
Дата рождения
16 авг. 1994 (26) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
Чертаново
0 : 1
Иртыш
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0
Иртыш
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур