Махир Эмрели
№11
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
1 июля 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 69' - 79'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 69' - 79' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
52'
52'
52'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур