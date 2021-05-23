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Титас Крапикас
№12
Вратарь
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Команда
Специя
Гражданство
Литва
Дата рождения
3 янв. 1999 (22) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:00
Специя
0 : 0
Аталанта
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
0
Аталанта
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
был в запасе
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