Уильям Миллер
№31
Нападающий
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 июня 1996 (24) года
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Бертон Альбион
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Бертон Альбион
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала