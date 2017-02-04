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Коронавирус
Жульен Нгой
№45
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 нояб. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Сток Сити
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Сандерленд
1 : 3
Сток Сити
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
3
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Лестер Сити
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
2
Лестер Сити
2
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Сток Сити
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
был в запасе