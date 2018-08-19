Свен Мюллер
№28
Вратарь
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 февр. 1996 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Карлсруэ
0 : 6
Ганновер-96
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
0
Ганновер-96
6
был в запасе