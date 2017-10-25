Лукас Хюфнагель
№10
Полузащитник
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Команда
Унтерхахинг
Гражданство
Грузия
Дата рождения
29 янв. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
Оснабрюк
2 : 3
Нюрнберг
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Оснабрюк
2
Нюрнберг
3
был в запасе