Джаглар Сеюнджу №4 Защитник Подписаться

Команда Лестер Сити

Гражданство Турция

Дата рождения 23 мая 1996 (25) лет

Рост 187

Это первый турок, попавший в Бундеслигу из второй турецкой лиги. Запомнит матч с Россией – в 2016-м первую игру в старте сборной провел именно против нее.