Геррит Хольтманн
№38
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 марта 1995 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 20:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Бохум
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг
4
Бохум
0
минуты: 1' - 61' / Германия. Кубок, 1/8 финала
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Майнц
2 : 2
Бохум
66'
66'
66'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
66'
минуты: 1' - 97'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Майнц
2
Бохум
2
минуты: 1' - 97' / Германия. Кубок, 1/16 финала