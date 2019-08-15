Энтони Юнг
№3
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 нояб. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Брага
3 : 1
Брондбю
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брага
3
Брондбю
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:30
Брондбю
2 : 4
Брага
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брондбю
2
Брага
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лехия
2
Брондбю
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд