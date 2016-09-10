Фабиан Бантич
№24
Вратарь
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
24 февр. 1997 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
Ингольштадт
0 : 2
Герта
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0
Герта
2
был в запасе