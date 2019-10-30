Роберт Ляйпертц
№13
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 февр. 1993 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4
Хайденхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
Ульм 1846
0 : 2
Хайденхайм
7'
7'
7'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
7'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ульм 1846
0
Хайденхайм
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала