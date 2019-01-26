Роб Хант
№42
Защитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
был в запасе
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
1
Олдхэм
2
был в запасе