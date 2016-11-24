Габриэль Симьон
№2
Защитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
22 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Стяуа
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
2
Османлыспор
1
был в запасе