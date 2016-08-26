Александр Лявенан
№43
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
Марсель
2 : 0
Лорьян
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Лорьян
0
был в запасе