Хабиб Майга
№19
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
1 янв. 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ним
1'
1'
1'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 2
Метц
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
25'
25'
25'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
74'
74'
74'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
Метц
2 : 0
Ланс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2
Ланс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
90'
30'
90'
30'
90'
30'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
80'
80'
80'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур