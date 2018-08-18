Матье Мишель
№1
Вратарь
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 сент. 1991 (29) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Анжер
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
был в запасе