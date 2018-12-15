Рамадан Собхи
№32
Полузащитник
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Команда
Аль-Ахли
Гражданство
Египет
Дата рождения
27 июня 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
1
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:45
Борнмут
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Борнмут
2
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Брайтон & Хов
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Хаддерсфилд Таун
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
0
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 23:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Фулхэм
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Фулхэм
0
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Уотфорд
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
3
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 15:30
Манчестер Сити
6 : 1
Хаддерсфилд Таун
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 15:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
6
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Челси
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Челси
3
был в запасе