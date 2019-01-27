Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Леонардо Суарес
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вильярреал
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 марта 1996 (25) лет
Рост
162
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:00
Вальядолид
2 : 1
Сельта
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
2
Сельта
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Леванте
2 : 0
Вальядолид
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:15
Валенсия
1 : 1
Вальядолид
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Вальядолид
1
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
18:15
Севилья
1 : 0
Вальядолид
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
18:15
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Вальядолид
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
Вальядолид
0 : 0
Эйбар
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:15
Реал
2 : 0
Вальядолид
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
22:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
Бетис
0 : 1
Вальядолид
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 1
Вальядолид
53'
53'
53'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
53'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Леванте
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2
Леванте
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
Сельта
3 : 3
Вальядолид
90'
90'
90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
90'
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
3
Вальядолид
3
был в запасе